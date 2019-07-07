После 20 лет семейной жизни Дмитрий Певцов сводил Ольгу Дроздову в ЗАГС
7 июля 2019, 17:22 [ «Аргументы Недели» ]
Актеры Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов заинтриговали своих поклонников посещением ЗАГСа. Певцов и Дроздова женаты официально 20 лет, она растят 11-летнего сына Елисея.
Певцов в Инстаграм опубликовал видеозапись, как они с женой подходят к Мещанскому ЗАГСу в Москве, и задал вопрос, с какой целью они с Ольгой посетили это учреждение.
Видеоролик сопровождала песня со словами: "Этот рассказ мы с загадки начнём — даже Алиса ответит едва ли...". 55-летний Певцов сразу предупредил, что они с любимой женой не разводятся.
"Менять фамилию", - предположили фолловеры. Пока Дмитрий не раскрыл причину посещения ЗАГСа.
Напомним, Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов долго ждали первенца. Ольга родила сына Елисея в 42 года. Сейчас в их доме живет еще девушка, их студентка.
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