После 20 лет семейной жизни Дмитрий Певцов сводил Ольгу Дроздову в ЗАГС

Актеры Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов заинтриговали своих поклонников посещением ЗАГСа. Певцов и Дроздова женаты официально 20 лет, она растят 11-летнего сына Елисея.

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Певцов в Инстаграм опубликовал видеозапись, как они с женой подходят к Мещанскому ЗАГСу в Москве, и задал вопрос, с какой целью они с Ольгой посетили это учреждение.

Видеоролик сопровождала песня со словами: "Этот рассказ мы с загадки начнём — даже Алиса ответит едва ли...". 55-летний Певцов сразу предупредил, что они с любимой женой не разводятся.

"Менять фамилию", - предположили фолловеры. Пока Дмитрий не раскрыл причину посещения ЗАГСа.

Напомним, Ольга Дроздова и Дмитрий Певцов долго ждали первенца. Ольга родила сына Елисея в 42 года. Сейчас в их доме живет еще девушка, их студентка.