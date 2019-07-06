Анита Цой раскрыла секрет, почему не стала рокершей

На заре своего творчества, оказывается, певица Анита Цой была ярой поклонницей поп-рока. Даже в 1998-99 году выпустила целый цикл песен в социальном формате. Но что-то пошло не так...



В одной из песен были строчки «на углу страдает мент, мчит по трассе Президент, в орденах «афган» без ног, а под городом смок…» Эту песню «Чёрная ночь» поставили на все радиостанции в нашей стране. "Мой муж в тот момент уже работал в мэрии Москвы. Он пришёл домой и очень спокойно попросил не мешать ему в карьере и более внимательно подойти к формированию моего репертуара. И я приняла это, понимая, что, будучи его женой, я не могу петь такие песни. Опять же поднимать такой социалочкой кого-то на восстание мне хотелось. Я поняла, что такие песни могут расценить неправильно, а мне меньше всего хотелось нанести вред своим творчеством любимому человеку. В тот момент я, кстати, и осознала ту ответственность, которую публичный человек обязан нести за свои действия. Моё решение было не обязательной программой, навязанной супругом. Это была моя добрая воля. Конечно, поп-рок я ещё исполняю - такие песни есть в моём репертуаре. Но основной вектор своего творчества я поменяла. Сегодня мои песни лежат в зоне любви, семьи, женственности", - откровенно поделилась Анита Цой.



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