Стало известно, кто может стать крестной матерью ребенка Меган Маркл и принца Гарри

Сегодня стало известно, кто станет крестной матерью Арчи - сына герцогини Сассекской и принца Гарри. Меган Маркл связывает с ней дружба длиной в почти 10 лет. Кроме того, раскрыто имя второй крестной. Меган Маркл вновь нарушит традиции королевской семьи?

Согласно сообщениям некоторых СМИ, первой крестной Арчи станет всемирно известная теннисистка Серена Уильямс, второй - лучшая подруга Меган Маркл, стилист Джессика Малруни. Однако, есть нестыковки.

Во-первых, сама Серена заявила журналистам, что не сможет присутствовать на крестинах из-за плотного рабочего графика. А во-вторых, дамы исповедуют разные религии, что может стать досадным препятствием.

Ранее стало известно, что церемония пройдет с нарушением традиций королевской семьи: супруги решили не допускать представителей прессы и фотографов к зданию церкви, что обернулось настоящим скандалом.