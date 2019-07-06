Известная певица Наталья Подольская поделилась с поклонниками фотографией без макияжа. Пользователи привыкли, что знаменитость показывает себя в различных образах: мамы, светской львицы, путешественницы, но естественная красота исполнительницы их восхитила больше всего.

"Всем доброго, красивого ,веснушчато- прекрасного дня. Меня недавно зацепила простая и очень понятная мысль. По-настоящему счастливыми могут быть только добрые люди", - написала Наталья Подольская под снимком, на котором она мило улыбается.

Поклонники засыпали певицу комплиментами, пожелали, чтобы её окружали только искренние люди, которые никогда не воспользуются её добротой. По словам пользователей, исполнительница на фотографии настоящая, особенно всех очаровали её глаза:

"Потрясающие глаза! Вы умеете делать крутые селфи"

"Главное, чтобы твоей добротой не пользовались"

"Какая природная красота в вас, без всякого макияжа. Добрые, красивые глаза, и столько тепла они излучают"