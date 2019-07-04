Сервис Instagram поставил эксперимент на Максиме Галкине

Супруг Аллы Пугачевой, российский шоумен Максим Галкин рассказал, что социальная сеть Instagram ставит на нем эксперименты. Аккаунт Максима был выбран для тестирования нового интерфейса.

Стоит отметить, что Галкин весьма доволен как фактом того, что честь протестировать Instagram "без лайков" выпала именно ему, так и новым интерфейсом социальной сети, в которой "все равны".

"Я плохо сплю!" - иронизирует артист, - "Я не знаю, скольким людям нравятся Тимати и Бузова. Сколько просмотров получил за последнее видео Егор Крид. Я вижу просто видео и просто фото".



