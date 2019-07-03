Савельева показала красивую фигуру в бикини после родов

Певица Саша Савельева не перестаёт удивлять поклонников своим быстрым восстановлением формы после родов. Знаменитость показала подписчикам фотографию в бикини, которая получила множество комплиментов в Сети.

"Сексапильная", "Вы прекрасны!", "Хорошенькая! И грудь шикарная!", "Молодец, умница и красавица", "Вы шикарно выглядите", - начали восхищаться фигурой певицы поклонники.

Некоторые пользователи выразили возмущение, что Саша Савельева всё чаще "показывает себя". Подписчики задались вопросом, позволяет ли так себя вести муж и не надоело ли ей выкладывать подобные снимки.

На откровенный образ коллеги отреагировала и певица Виктория Дайнеко, которая написала в шутку: "Саша, сейчас уже стало жарко!".