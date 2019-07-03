Косметолог объяснила, почему Пугачева так молодо выглядит

Косметолог Марта Орлова проанализировала внешность Аллы Пугачёвой и рассказала, как Примадонне в свои 70 удаётся выглядеть максимум на 50. По мнению Орловой, дело вовсе не в пластической хирургии.

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Косметолог уверена: Пугачёва не делает пластические операции. Вероятнее всего в арсенале певицы присутствуют инъекции гиалуроновой кислоты и пилинг, но не более, считает Орлова.

«Я вижу применение микротоков. Воздействие непрерывным током низкой частоты выравнивает кожу и снимает отечность», - говорит косметолог.

По её словам, основой отличного внешнего вида звезды является здоровое питание, грамотный макияж, физическая активность и собственное обаяние, передаёт 5-tv.ru.