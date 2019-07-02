Арбенина рассказала о подготовке к юбилейному концерту и «Нашествию-2019»

19, 20 и 21 июля 2019 года в Большом Завидове Тверской области «НАШЕСТВИЕ» отметит 20-летие. Лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина рассказала о подготовке к юбилейному концерту и многое другое.

"Я помню, что у нас была на тот момент директор Света Лосева. Она нам говорит: «Мы придумаем следующую штуку: возьмем газеты, полностью выкрасим их в желтый цвет. Группа начнет играть, а ты выйдешь на сцену и крикнешь что-то вроде “Достойной стране – достойную прессу”", - рассказала артистка про первое "Нашествие".

Для Арбениной важно сыграть на «НАШЕСТВИИ» в этом году не хуже, чем в прошлом, сообщает НСН.