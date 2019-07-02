В РЖД оправдались за машину Пугачёвой на перроне и пригрозили проверками

В РЖД оправдались за автомобиль Аллы Пугачёвой, на котором певицу доставили прямо к вагону поезда. В дирекции компании заявили, что машина Примадонны никому не помешала.

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Чёрный Maybach, принадлежащий Максиму Галкину, проехался по перрону и привёз Аллу Борисовну прямо к вагону поезда «Москва-Рига». «Автомобиль не мог помешать другим посетителям вокзала и пассажирам», - объяснили в РЖД. Аргументировали это тем, что дело происходило на технической платформе №2 Рижского вокзала, передаёт Мир24.

При этом руководство РЖД подчеркнуло, что заезд автомобилей на платформы к поездам возможен лишь в строго регламентированных случаях, а значит, сотрудников вокзала ждут проверки.