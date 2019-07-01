Иосиф Пригожин прокомментировал скандал вокруг отношений Темниковой и Фадеева

Известный продюсер, супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин считает, что Лена Темникова придумала историю с давним романом его коллеги Макса Фадеева и Ольги Серябкиной ради самопиара. Серябкину возмущает клевета со стороны бывшей подруги Елены Темниковой

"Честно сказать, в искренность подобных заявлений я не верю. Что мешало об этом заявить давно и с самого начала, когда у них был самый разгар конфликта?" - рассуждает продюсер.

По словам Пригожина, Темникова состоялась как певица только благодаря Фадееву - благодаря группе SEREBRO, но сейчас стало модным "каким нибудь крючком" "зацепить" аудиторию.

Он подчеркнул, что поступок Темниковой считает неправильным и неэтичным. И, по его словам, говорят сейчас об экс-солистке SEREBR'а только потому, что она дала для этого повод.