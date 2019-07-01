Алибасов назвал причину госпитализации Федосеевой-Шукшиной

Продюсер Бари Алибасов заявил, что его госпитализация подкосила всех родных, а больше всего ударила по супруге Лидии Федосеевой-Шукшиной, которая в итоге сама оказалась на больничной койке.

Состояние 80-летней актрисы ухудшилось в ночь на 22 июня на фоне сильных переживаний, связанных с отравлением ее супруга "Кротом". Об этом рассказал в телеэфире сам основатель группы "На-На".

"Ситуация, которая сложилась вокруг моей неожиданной болезни покосила нас всех. Все сбились с ритма и стали болеть. Лида, конечно, переживает... Она по сей день в госпитале", - отметил Алибасов.

По его словам, Федосеева-Шукшина находится в настоящий момент под присмотром врачей, однако ее состояние здоровья заметно улучшилось по сравнению с моментом госпитализации. Угрозы жизни нет.