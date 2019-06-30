Ольга Арнтгольц показала семейную фотографию с сыном
30 июня 2019, 14:00 [ «Аргументы Недели» ]
Российская актриса Ольга Арнтгольц не любит лишний раз распространяться о подробностях своей личной жизни и оберегает её посторонних глаз. В этот раз знаменитость сдалась и решила впервые показать фотографию своего мужа и сына.
Ольга Арнтгольц опубликовала фотографию, где вся семья находится на прогулке в парке. Правда, показывать лица своих близких актриса всё-таки не стала, но опубликовала снимок, где муж и маленький сын идут за руки со спины. Под фотографией Ольга написала кратко и с любовью - "мои".
Поклонники, отметили, что мальчик выглядит уже очень взрослым и стильно одет.
Напомним, что сына Ольги Арнтгольц зовут Аким. Мальчик родился в 2016 году после свадьбы актрисы с режиссером Дмитрием Петрунем.
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