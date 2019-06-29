Бари Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением

Музыкальный продюсер Бари Алибасов принял участие в пресс-конференции, в ходе которой опроверг распространившиеся слухи о том, что его госпитализация являлась продуманной пиар-акцией.

По его словам, упаковка "Крота" напомнила ему бутылки, в которых продается компот. Зайдя на кухню попить, Алибасов заметил яркий флакон и выпил жидкость из бутылки, приводит "Интерфакс" слова музыкального продюсера.

После этого у него в голове "все взорвалось" и он сразу потерял сознание. Алибасов также рассказал журналистам, что хотел прыгнуть с крыши, когда узнал о пропаже своего любимого кота Чучи (АН ранее писали об инциденте).

Продюсер группы "На-на" подчеркнул, что пиариться за счет историй о здоровье может только очень глупый человек, а те, кто заявлял, что этот случай был "фишкой" для привлечения внимания, заработали приличные деньги.