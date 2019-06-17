"Он раскаялся и извинился", обманувший семью Бари Алибасова мошенник вернул 500 тысяч за аферу с котом

Мошенник, выдавший чужого кота за любимца Бари Алибасова Чучу, раскаялся и вернул часть денег. Он связался с директором продюсера и извинился, что обманул близких Бари Каримовича.

Вместо Чучи подсунули другого лысого кота, мошенник обманул семью Алибасова на 800 тысяч

«Мол, очень были нужны деньги. Он украл кота с дачи родственников и отдал его помощнице Бари Алибасова, получив деньги. Но вскоре все открылось. Настоящие хозяева, услышав новости о Чуче, сразу поняли, куда делся их любимец Осирис. К тому же соседи по даче видели, как мужчина с их котом садился в машину. Хозяева потребовали, чтобы он вернул питомца, пригрозив в противном случае сдать вора полиции», — рассказал директор Алибасова Вадим Горжанкин Мошенник, похитивший кота, уже вернул 500 тысяч рублей. Остальные, как сообщает «Комсомольская правда», он уже потратил, но пообещал, что их тоже отдаст чуть позже.

Многие пользователи, комментирующие новость, рады и возвращению Чучи к законному хозяину и тому, что мошенник в итоге решил поступит благородно и вернуть деньги. Но многие уверены, что вся эта история с котом – всего лишь плод богатого воображения Бари Каримовича и его команды, не зря его называют гением пиара