Собчак объяснила, зачем нужны мужчины

Телеведущая Ксения Собчак поделилась своим мнением о том, какими должны быть правильные детские сказки. По ее мнению, рассказы о принцессах формируют у детей неправильные представления об отношениях.

На своей странице в Instagram Ксения выложила видеоролик, в котором девочка беседует со своей мамой о сути диснеевского мультика об Аладдине и принцессе Жасмин. По мнению ребенка, последней никто не нужен.

"Вообще это, кстати, серьезный вопрос. Чтобы вырастить женщин, которые считают, что мужчина нужен для удовольствия, а не для самореализации и финансовой стабильности, нужны другие сказки", - подписала она пост.

По ее мнению, в таких сказках нужно говорить о красивых отношениях, в которых принц и принцесса вместе противостоят жизненным невзгодам. Все-таки сказки - это первое, что в своей жизни слышит и запоминает ребенок.