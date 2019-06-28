Лена Темникова рассекретила отношения Макса Фадеева и Ольги Серябкиной

Бывшая солистка группы "Серебро" Лена Темникова рассекретила отношения продюссера коллектива Максима Фадеева и певицы Ольги Серябкиной. Елена Темникова пять лет назад ушла из группы и начала сольную карьеру.

Но все еще проживает воспоминания о работе с Фадеевым. В шоу-бизнесе ходят слухи о нерабочих отношениях 51-летнего Максима Фадеева и 35-летней Ольги Серябкиной. Темникова подтвердила, что уже давно знает о романе продюсера и певицы.

Максим Фадеев создал группу "Серебро" в 2006 году. Ольга и Елена тогда стали первыми солистками. Но в 2014 Темникова ушла из коллективаи занялась сольной карьерой.

Серябкина ушла из "Серебра" в 2019 году. Теперь она выступает сольно под псевдонимом MOLLY. Продюсированием Серябкиной занимается лейбл Malfa, основанный Фадеевым.

В Youtube-шоу Ирины Шихман "А поговорить?" Темникова рассказала такие моменты, о которых знала, но молчала Полина Гагарина. Не секрет, что Фадеев состоит в официальном браке. По мнению Лены Темниковой, они взрослые люди, и они вправе сами решать. Она убеждена - если есть любовь, в этом нет ничего плохо.

Но Фадеев и Серябкина скрывали свой роман. "Ну что мы в детский сад-то играем? Мне стыдно от того, что я вхожу в комнату и там что-то вижу, им стыдно от того, что они это скрывают как дети", - поделилась Темникова.

Полина Гагарина - выпускница "Фабрики звезд". Продюсер и музыкант был восхищен ее способностями, шикарным голосом. Но тогда начинающая артистка не стала продолжать работать с Фадеевым, объяснив, что продюсер — "не ее человек".