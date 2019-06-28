В сети засмотрелись на красавицу - внучку Софии Ротару в белом бикини
28 июня 2019, 12:22 [ «Аргументы Недели» ]
Внучка знаменитой певицы Софии Ротару 18-летняя Соня Евдокимова опубликовала красивое фото и рассказала, как ей нравится плавать в море под дождем. Дочь единственного сына Софии Михайловны Руслана Евдокимова отдыхает во Франции.
"Счастливый ребенок! Плавание под дождем заставило меня чувствовать себя эмоционально и духовно заряженной", - рассказала Соня.
Девушка не стала демонстрировать свою фигуру в бикини, ее сфотографировали сидящей на берегу моря.
Пейзаж - красивейший, но Соня еще краше. Несомненно, подписчикам понравилась и природа и девушка-скромница. Но хейтерам показалось, что для того, чтобы талия казалась еще тоньше, внучка Софии Ротару слишком втянула живот.
Соня Евдокимова, как известно, интересуется модой, выходит на подиумы как модель с 15 лет. У девушки появился молодой человек - француз Марко Дюменил.
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