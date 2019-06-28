В сети засмотрелись на красавицу - внучку Софии Ротару в белом бикини

Внучка знаменитой певицы Софии Ротару 18-летняя Соня Евдокимова опубликовала красивое фото и рассказала, как ей нравится плавать в море под дождем. Дочь единственного сына Софии Михайловны Руслана Евдокимова отдыхает во Франции.

"Счастливый ребенок! Плавание под дождем заставило меня чувствовать себя эмоционально и духовно заряженной", - рассказала Соня.

Девушка не стала демонстрировать свою фигуру в бикини, ее сфотографировали сидящей на берегу моря.

Пейзаж - красивейший, но Соня еще краше. Несомненно, подписчикам понравилась и природа и девушка-скромница. Но хейтерам показалось, что для того, чтобы талия казалась еще тоньше, внучка Софии Ротару слишком втянула живот.

Соня Евдокимова, как известно, интересуется модой, выходит на подиумы как модель с 15 лет. У девушки появился молодой человек - француз Марко Дюменил.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sofia Eve (@iamsofiaeve)25 Июн 2019 в 10:12 PDT