Ивлеева рассказала о покупках на миллион рублей

Анастасия Ивлеева в разговоре с певицей Любовью Успенской похвасталась, что купила себе несколько украшений на миллион рублей. Девушка призналась, что получила удовольствие от покупки.

«Я купила два кольца и браслет. Отдала ровно миллион рублей. Причем расплачивалась наличкой. И боже, какое же это было счастье, когда я стояла, а кассиры пересчитывали драгоценную стопочку. Я вышла такая одухотворенная, окрыленная. Конечно, после этого я еще долго себе ничего не покупала», - рассказала Настя.

Девушка подчеркнула, что заработала деньги самостоятельно, а потому подобные траты приносят больше радости, передаёт СтарХит. По словам Ивлеевой, ей очень приятно осознавать, что она сама себе может позволить такие дорогостоящие покупки.