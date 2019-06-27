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Александра Серова заподозрили в использовании подгузников

27 июня 2019, 10:36 [ «Аргументы Недели» ]

Александра Серова заподозрили в использовании подгузников
globallookpress.com

Поклонники известного певца Александра Серова стали подозревать, что кумир носит памперсы для взрослых. Многие отметили, что их любимец в последнее время сильно себя "запустил".

Критике особенно подвергся вид Серова на последнем концерте. Там он появился с неудачной прической, обвисшим подбородком и в плохо сидящем пиджаке, пишет ФБА "Экономика сегодня".

Пользователи Сети заметили между ног звездного исполнителя странную выпуклость. Была выдвинута версия, что у Серова могло развиться недержание мочи из-за его пристрастия к алкоголю.

В комментариях фолловеры приписали аналогичную проблему в будущем певцу Игорю Николаеву, которого также обвиняют в злоупотреблении спиртным из-за неухоженного внешнего вида.

 
 
 
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Публикация от Александр Серов (@alexander_serov_official)17 Июн 2019 в 5:22 PDT

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