Певица Саша Савельева впервые вышла в свет после родов

Экс-солистка группы "Фабрика", певица Саша Савельева в минувший вторник, 25 июня, впервые вышла в свет после родов. 27 марта текущего года артистка и ее супруг Кирилл Сафонов стали родителями.

Накануне Саша появилась на премии, организованной одним из журналов. Малышу Савельевой нет еще трех месяцев, однако певица уже вернулась в прежнюю форму. На меропритие знаменитость пришла в черном комбинезоне, который подчеркнул хрупкость ее фигуры, и босоножках на шпильке. Образ она дополнила небрежной укладкой и легким макияжем.

Многие отметили, что Саша выглядит прекрасно и буквально светится от счастья, передает портал Woman.ru.