"Юля меня спасла", - отец Началовой рассказал, что у него нашли рак

В Израиле, куда родители известной певицы Юлии Началовой уехали за психологической помощью после смерти дочери, у отца знаменитости обнаружили онкологическое заболевание - рак кишечника. Виктор Началов заявил, что его "спасла дочь".

Виктор Началов проходил медицинское обследование в одной из медицинских клиник Израиля, где у него обнаружили страшную болезнь. По словам лечащего врача Романа Барака, если бы не смерть Юлии, то рак могли бы никогда обнаружить.

Началов подтвердил мысль врача. Отец знаменитости рассказал, что ему сделали операцию, с которой Роман "блестяще справился".

"Конечно, Юля меня спасла...Бог дал нам возможность познакомиться с великим доктором. Он и психологически нам помог и, как потом оказалось, у меня была найдена проблема, с которой он блестяще справился. Это была операция. Все было на высочайшем уровне организован", - поделился Виктор в программе "Пусть говорят".