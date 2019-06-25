В Сеть просочились данные о райдере Аллы Пугачевой

Андрей Алексеев, управляющий холдингом Atom Entertainment Group, который занимается организацией грядущего шоу "Алла Пугачева. P.S." в Белоруссии, рассказал о требованиях Примадонны.

По его словам, Алла Борисовна предпочитает передвигаться на поезде, поэтому в Минск в личном спецвагоне. Сейчас решается вопрос с гостиницей. Пугачевой направлено несколько вариантов проживания в 5-звездочных отелях.

"Бытовой райдер у Аллы Борисовны достаточно простой, но соответствует ее уровню. Гримерка с зеркалами, фрукты, вода и все такое прочее", - рассказал организатор мероприятия, которое, по его словам, повторит кремлевское.