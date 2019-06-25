Известная певица Наташа Королева продемонстрировала "лишний вес" и "новую складочку" в купальнике. Многие поклонники решили, что 46-летняя артистка находится в прекрасной форме и просто кокетничает.

На видео Наташа позирует в ярком купальнике цвета фуксия и показывает "складочку" на животе, которую "наела" за последнее время. Артистка из-за этого назвала себя "бессовестной девочкой". Однако впоследствии Королева подметила, что для своего возраста выглядит "очень даже ничего", передает "7 Дней".

Подписчики не раз отмечали, что певица находится в прекрасной физической форме и демонстрирует женственную, но подтянутую фигуру.