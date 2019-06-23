Екатерина Климова не хочет разговаривать о возможном разводе с Гелой Месхи
23 июня 2019, 17:27 [ «Аргументы Недели» ]
Актриса Екатерина Климова не хочет разговаривать о возможном разводе с Гелой Месхи и обсуждать свою личную жизнь с журналистами. Повод для разговоров о разладе в семействе дал 33-летний супруг 41-летней Кати Климовой несколько месяцев назад. Актер написал в Инстаграм фразу о свободе, и ее подхватили СМИ. Но позже в интервью он называл Катю, маму своей трехлетней дочки самой красивой женщиной.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
На прошлой недели в сети начали вновь муссировать тему развода Климовой и Месхи, якобы в конце мая актриса подала заявление на развод, и 10 июня с супругами состоялась беседа в суде. Масла в огонь добавили слухи о романтических отношениях Месхи с 28-летней актрисой, звездой сериала "Улетный экипаж" Катрин Асси. Асси попросила не приписывать ей роман с женатым Гелой Месхи. Она объяснила, что они просто старые хорошие знакомые.
Вчера Екатерина Климова коротко ответила на вопрос о разводе: "А я тут причем" и посоветовала интересоваться не ее семьей, а творчеством.
Актер Гоша Куценко в программе НТВ "Ты не поверишь" предположил, что Катя и Гела разводятся, но могут и сохранить семью. По его словам, Климова предпочитает не обсуждать отношения с коллегами, но подтвердила - развод будет. Куценко считает - шанс примириться у Кати и Гелы есть.
Может подруги что-то знают?
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Екатерина Климова трижды выходила замуж. Она воспитывает четверых детей.