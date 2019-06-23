Меладзе в день рождения вспомнил о пострадавших в Тбилиси

Валерий Меладзе в Instagram дал оценку событиям в Грузии и пожелал «Мира и благоразумия»! По мнению музыканта, сложившаяся ситуация между Грузией и Россией показывает, что политические амбиции перевесили здравый смысл.

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Меладзе рассказал, что на фоне происходящего в Тбилиси не стал шумно праздновать свой день рождения. Он также упомянул о людях, которые пострадали в ходе протестов в Грузии.

«Братские отношения, которые строились веками, не разрушить в один день. Политические амбиции ставятся выше здравого смысла, уважения и любви. Всё пройдёт, пройдёт и это... но и жизнь проходит!» - написал музыкант.