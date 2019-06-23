Дочь Валерия Меладзе разводится с марокканским журналистом

Дочь известного российского певца Валерия Меладзе Инга разводится с мужем-иностранцем. Супругом 28-летней девушки является марокканский журналист Нури Вергезе, пара провела в браке меньше двух лет.

Инга и Нури познакомились десять лет назад во время учебы в Кембриджской школе, восемь из которых они были вместе. Пышную свадьбу молодожёны сыграли в октябре 2017 года в Марракеше, а до этого организовали небольшую церемонию в Англии, где девушка прожила несколько лет.

"Их отношения изжили себя... Сама Инга на тему бывшего старается не говорить, болезненная для нее история, как и для каждой девушки. В семье это табу", - рассказали в окружении дочери знаменитости изданию Starhit.

После расставания девушка вернулась в Москву, где решила заняться собственным бизнесом - открыть ювелирный магазин.