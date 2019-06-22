Цымбалюк-Романовская из ревности не отпустила Шаляпина на день рождения к бывшей возлюбленной

Виталина Цымбалюк-Романовская из ревности не отпустила Прохора Шаляпина на день рождения к бывшей возлюбленной. Анна Калашникова надеялась, что бывший жених станет ее гостем на празднике. Однако в самый последний момент Певец был вынужден отказаться от участия в вечеринке.

Он заявил, что не сможет приехать в клуб из-за нервного срыва. Главная причина – ревность Виталины Цимбалюк-Романовской, которая не понимает и не хочет принимать дружбу между бывшими любовниками. Отношения в паре Шаляпина и бывшей жены Джигарханяна сильно накалены сильно накалены из-за сообщений, что еще одна бывшая Прохора - Татьяна Гудзеева, якобы, скоро родит от него сына.

Вообще в эту «первоканальную Санта-Барбару» с Шаляпиным и Цымбалюк-Романовской мало кто верит, даже сами зрители, поскольку понимают, в наше время есть возможность определить отцовство ребенка задолго до его рождения. Но по закону ток-шоу, которыми кормит зрителей отечественно телевидение, нужно дождаться кульминации с родами, а потом сделать еще пару-тройку программ.

«В наше время есть пренатальный ДНК-тест. Берут кровь и устанавливают отцовство не рождённого ребёнка. Просто, быстро, не дорого. Если бы это был его ребёнок, то можно было уже сразу это установить. А так будут наверно ещё шоу. Удавленные лица... уже проходили с Калашниковой», - пишут пользователи Сети в комментариях.