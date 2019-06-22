//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Шоу-бизнес 13+

Видео: блогер Данила Поперечный дал Урганту лещом по лицу

22 июня 2019, 15:44 [ «Аргументы Недели» ]

Видео: блогер Данила Поперечный дал Урганту лещом по лицу
globallookpress.com

Известный телеведущий Иван Ургант в эфире известного шоу "Вечерний Ургант", транслировавшегося в пятницу по Первому каналу, получил от комика Данилы Поперечного удар рыбой по лицу.

Обсуждая с гостями из объединения "КЛИККЛАК" их творчество, Ургант вспомнил о ролике, в котором те "давали леща" (пощечину) друг другу. Ведущий предложил зрителям ударить его настоящей рыбой.

Что и сделал Поперечный, который "случайно" оказался в студии. Ему вручили рыбу, которой он слегка ударил Урганта: "Может быть, это и весело, но зато теперь все кошки мои", - отметил Ургант.

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

АС

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Новости МирТесен

//Общество

Латвийский астролог: Сегодня самый длинный день в году

Латвийский астролог: Сегодня самый длинный день в году

Летнее солнцестояние с 21 на 22 июня – астрономическое явление, самый длинный день в году. Солнце достигает своей высшей точки над горизонтом – и уже с 23 июня день будет постепенно уменьшаться. Как прожить этот день с пользой для себя? Возможно ли изменить судьбу?

//В мире

В Совете Федерации оценили туристическую ситуацию в Грузии

В Совете Федерации оценили туристическую ситуацию в Грузии

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в субботу оценил туристическую ситуацию в Грузии. Ранее президент РФ запретил осуществлять авиаперевозки россиян в эту страну.

//Общество

Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в Москве

Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного солдата в Москве

Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби, 22 июня, принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата, которая находится в Александровском саду в Москве.

//Политика

Трамп решил навечно остаться президентом

Трамп решил навечно остаться президентом

Президент Соединенных штатов Америки Дональд Трамп опубликовал видео на своей странице в сервисе микроблогов Twitter, согласно которому он хотел бы остаться во главе государства навечно.

//Происшествия

Дети упали с аттракциона в московском парке

Дети упали с аттракциона в московском парке

Три ребенка пострадали в результате падения с аттракциона "Колобок" в одном из московских парков. Соответствующую информацию утром в субботу, 22 июня, предоставил журналистам парковый работник.

//Новости СМИ2

//Общество

Уральцы отказались оплачивать ЖКХ, объявив себя гражданами СССР

Уральцы отказались оплачивать ЖКХ, объявив себя гражданами СССР

В Нижнем Тагиле Свердловской области растет количество неплательщиков за коммунальные услуги, называющих себя "Гражданами СССР", сообщает портал Tagilcity со ссылкой на региональное Управление ФССП.

//Общество

Малышева рассказала, что Доренко мог бы сейчас быть жив

Малышева рассказала, что Доренко мог бы сейчас быть жив

Ведущая телепрограммы "Жить здорово!" Елена Малышева рассказала, что погибший в мае 2019 года в результате ДТП главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко мог спастись.

//В мире

Поклонников неприятно поразила "сухость" принца Гарри и герцогини Меган

Поклонников неприятно поразила "сухость" принца Гарри и герцогини Меган

Поклонники британской королевской семьи были возмущены "сухостью" принца Гарри и герцогини Сассекской Меган. Многим не понравилось, какими словами супруги поздравили принца Уильяма с днем рождения.

//Общество

Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга

Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга

Спортсмен, депутат Госдумы Николай Валуев рассказал, что борется с онкологическим заболеванием. Согласно последней информации, у 45-летнего мужчины была диагностирована опухоль головного мозга.

//Новости МирТесен

//Новости партнеров

//Общество

В Санкт-Петербурге начала работать туристическая полиция

В Санкт-Петербурге начала работать туристическая полиция

В Северной столице России отныне в помощь гостям города работает туристическая полиция и служба "Ask me/Я знаю город". Об этом сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

//В мире

СМИ: В Тбилиси напали на съемочную группу телеканала "Россия 24"

СМИ: В Тбилиси напали на съемочную группу телеканала "Россия 24"

О нападении в Тбилиси националистов на съемочную группу телеканала "Россия 24" новость появилась на сайте Вести.ru. По данным Вестей, корреспондента и оператора пытались избить.

//Общество

Спасенный дельфин Ринато в Крыму нашел себе подружку у берегов Балаклавы

Спасенный дельфин Ринато в Крыму нашел себе подружку у берегов Балаклавы

Накануне сотрудники Центра изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море», занимающиеся спасением дельфинов, встретили своего подопечного – Ринато. Спасатели легко узнали Ринато по особым отметинам на плавниках, которые остались от сетей.

//Шоу-бизнес

"Авиакомпания три раза отменяла рейс. Я плюнул и уехал", - рассказал певец Сергей Пенкин об инциденте во Внуково

"Авиакомпания три раза отменяла рейс. Я плюнул и уехал", - рассказал певец Сергей Пенкин об инциденте во Внуково

Певец Сергей Пенкин рассказал об инциденте в московском аэропорту "Внуково", почему он отказался лететь. СМИ писали, что артиста Сергея Пенкина не пустили на борт самолет, якобы он находился в нетрезвом состоянии.

//Общество

МЧС России по Крыму провело в Керченском проливе тренировку по поиску и спасению людей

МЧС России по Крыму провело в Керченском проливе тренировку по поиску и спасению людей

Главное управление МЧС России по Крыму провело в Керченском проливе тренировку по поиску и спасению людей. По замыслу учений, в Черном море из-за сильного ветра расшатало прогулочный катамаран с тремя пассажирами.

//Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская из ревности не отпустила Шаляпина на день рождения к бывшей возлюбленной

Цымбалюк-Романовская из ревности не отпустила Шаляпина на день рождения к бывшей возлюбленной

Виталина Цымбалюк-Романовская из ревности не отпустила Прохора Шаляпина на день рождения к бывшей возлюбленной. Анна Калашникова надеялась, что бывший жених станет гостем на празднике, но этого не случилось

//Общество

"Наши народы связаны вековыми узами дружбы", - объяснил Кадыров грузинским властям

"Наши народы связаны вековыми узами дружбы", - объяснил Кадыров грузинским властям

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал события в Грузии. По признанию чеченского лидера, он с тревогой следит за протестами в Тбилиси.

//Шоу-бизнес

Видео: блогер Данила Поперечный дал Урганту лещом по лицу

Видео: блогер Данила Поперечный дал Урганту лещом по лицу

Известный телеведущий Иван Ургант в эфире известного шоу "Вечерний Ургант", транслировавшегося в пятницу по Первому каналу, получил от комика Данилы Поперечного удар рыбой по лицу.

//Общество

По Севастополю пронесся шквалистый ветер, который валил деревья, швыряя их на машины

По Севастополю пронесся шквалистый ветер, который валил деревья, швыряя их на машины

В пятницу 21 июня по приморскому городу пронесся ветер, который валил деревья, расшвыривая их по машинам. Порывы ветра были такой силы, что деревья ломало, как спички.

//Шоу-бизнес

"Каждый из нас был когда-то молодым", - Волочкова показала свою фигуру в юности

"Каждый из нас был когда-то молодым", - Волочкова показала свою фигуру в юности

Анастасия Волочкова, которая представляет себя "прима-балерина, актриса, певица", показала фотографии из своего семейного альбома. На них артистка запечатлена в 23-летнем возрасте.

//Общество

К Путину обратились строители Крымского моста, которые утверждают что их "кинули" с оплатой

К Путину обратились строители Крымского моста, которые утверждают что их "кинули" с оплатой

В интернете появилась видеозапись, в которой представители подрядчиков, утверждают, что их кинули с оплатой, и винят в этом конкретное лицо.

//Общество

В Сочи устраняют последствия урагана и мощного ливня

В Сочи устраняют последствия урагана и мощного ливня

В Сочи в субботу устраняют последствия урагана и мощного ливня. Сильнейший грозовой дождь и ураганный ветер обрушились на Сочи в пятницу вечером. Вода затопила улицы. Ветер ломал деревья.

//Шоу-бизнес

Мерил Стрип отмечает юбилей

Мерил Стрип отмечает юбилей

В субботу, 22 июня, свой день рождения отмечает легендарная голливудская актриса Мэрил Стрип. Трудно поверить, но у Мэрил сегодня юбилей - неподражаемой артистке исполняется 70 лет.

//В мире

Порошенко будет баллотироваться в депутаты ЕП, когда Украина станет членом Евросоюза

Порошенко будет баллотироваться в депутаты ЕП, когда Украина станет членом Евросоюза

Экс-президент Украины, глава партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сообщил о своем намерении баллотироваться в депутаты Европарламента. Это произойдет, когда Украина станет членом Евросоюза.

//Общество

В США женщина похудела на 209 кг и смогла вновь начать ходить

В США женщина похудела на 209 кг и смогла вновь начать ходить

Американке Лиз Эванс из Техаса удалось за два года похудеть на 200 килограммов. После этого женщине удалось впервые за несколько лет самостоятельно и без посторонней помощи встать с дивана.

//Шоу-бизнес

Пиар-директор Алибасова рассказал о состоянии Федосеевой-Шукшиной

Пиар-директор Алибасова рассказал о состоянии Федосеевой-Шукшиной

Пиар-директор Бари Алибасова Вадим Горжанкин в субботу, 22 июня, рассказал о состоянии жены продюсера, народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной. Ранее актриса была госпитализирована.

//Общество

На аттракционе в Сокольниках пострадали дочери директора дилерского центра элитных автомобилей. СК возбудило уголовное дело

На аттракционе в Сокольниках пострадали дочери директора дилерского центра элитных автомобилей. СК возбудило уголовное дело

На аттракционе в парке «Сокольники» пострадали трое детей, двое из них – дочери исполнительного директора «Порше Центра Москва» Виктора Аманква: 9-летняя София и 12-летняя Милана. Девочки сейчас в больнице

//В мире

Эммануэль Макрон вручил Элтону Джону орден Почетного легиона

Эммануэль Макрон вручил Элтону Джону орден Почетного легиона

Певец и композитор Элтон Джон стал кавалером ордена Почетного легиона, который ему вручил лично президент Франции Эммануэль Макрон. Церемония состоялась на приеме в Елисейском дворце.

//Новости партнеров

//Происшествия

В центре Петербурга обрушились строительные леса, пострадали трое рабочих

В центре Петербурга обрушились строительные леса, пострадали трое рабочих

В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга днем в субботу, 22 июня, обрушились строительные леса. Согласно последней информации осведомленных источников, трое рабочих получили различные травмы.

//Общество

О них не знали даже соседи, дети-маугли найдены в квартире со странными куклами

О них не знали даже соседи, дети-маугли найдены в квартире со странными куклами

Семья была на вид благополучная. Соседи говорили, что в доме живет пара - интеллигентные и спокойные, но бездетные. Когда они залили соседей снизу, в странной квартире обнаружили двоих детей 5 и 7 лет

//Армия

Минобороны рассекретило бумаги о защите Брестской крепости

Минобороны рассекретило бумаги о защите Брестской крепости

В преддверии 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны Минобороны рассекретило документы, касающиеся защиты Брестской крепости. Для них на сайте ведомства создан специальный раздел.

//Шоу-бизнес

В сети обсуждают увеличившиеся губы певицы Ирины Дубцовой

В сети обсуждают увеличившиеся губы певицы Ирины Дубцовой

Пользователи сети обсуждают увеличившиеся губы известной певицы Ирины Дубцовой. Артистка на днях опубликовала видеозапись из своей гримерки, сделанную перед выходом на сцену Кремлевского дворца.

//Происшествия

Из московской квартиры с непригодными для жизни условиями изъяли двоих детей

Из московской квартиры с непригодными для жизни условиями изъяли двоих детей

В московской квартире с непригодными для жизни условиями были найдены двое детей. Согласно последним данным, в настоящий момент несовершеннолетние находятся в одном из медицинских учреждений столицы.

//В мире

В Канаде слон напал на смотрителя зоопарка

В Канаде слон напал на смотрителя зоопарка

Смотритель зоопарка в Канаде пострадал в результате нападения слона. Инцидент произошел в зоологическом саду возле города Кембридж (провинция Онтарио), сообщает в субботу телеканал CTV.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Представитель Алибасова рассказал о самочувствии продюсера

Представитель Алибасова рассказал о самочувствии продюсера

Пиар-директор продюсера Бари Алибасова утром в субботу, 22 июня, рассказал о состоянии 72-летнего мужчины. Вадим Горжанкин утверждает, что Бари Каримович в настоящий момент идет на поправку.

//Шоу-бизнес

«Мои внуки не знают русского языка», Андрей Макаревич редко говорит о личной жизни

«Мои внуки не знают русского языка», Андрей Макаревич редко говорит о личной жизни

Андрей Макаревич редко говорит о личной жизни и всегда подчеркивал, что музыка для него на первом месте. И все же артист рассказал, что внуки любят его творчество, хотя и не знают русского языка

//В мире

Жители Латвии в ожидании Яновой ночи

Жители Латвии в ожидании Яновой ночи

В Латвии наступили праздничные дни. Народ в ожидании, пожалуй, самого любимого и веселого праздника – Лиго и, конечно, Яновой ночи. Кто-то серьезно надеется разыскать цветок папоротника, кто-то встретиться с друзьями и попить вдоволь пива, а кто-то останется в городе на народные гулянья.

//Общество

Путин: российский флаг над Курилами не будет спущен

Путин: российский флаг над Курилами не будет спущен

Президент России Владимир Путин в субботу, 22 июня, заявил в разговоре с журналистами, что, несмотря на территориальные претензии японской стороны, российский флаг над Курилами спущен не будет.

//Общество

Актриса Татьяна Орлова: Роль тети Раи из сериала «Папоротник» писали под меня

Актриса Татьяна Орлова: Роль тети Раи из сериала «Папоротник» писали под меня

Состоялась долгожданная премьера сериала «Беловодье. Тайна затерянной страны». Эта картина с элементами фэнтези является продолжением телесериала «Пока цветет папоротник».

//Общество

В субботу температура воздуха в Москве может побить рекорд 1917 года

В субботу температура воздуха в Москве может побить рекорд 1917 года

Синоптики сообщили, что в субботу температура в Москве может побить вековой рекорд. Последний раз настолько жарко в столице было 22 июня 1917 года, когда столбики термометров показывали +31,8 градуса.

//Новости МирТесен

//В мире

На Украине три человека погибли после удара молнии по остановке

На Украине три человека погибли после удара молнии по остановке

Утром в субботу, 22 июня, стало известно, что в результате удара молнии по остановке в селе Беньковцы Ивано-Франковской области погибли три человека, а еще двое получили травмы и были госпитализированы.

//Армия

Видео: в Румынии танкисты США перепутали полигон с посевами фермеров

Видео: в Румынии танкисты США перепутали полигон с посевами фермеров

Американские военные в ходе учений НАТО в Румынии на бронемашинах по ошибке вторглись на территорию частных сельхозугодий и уничтожили посевы, а также напугали местных жителей.

//В мире

В Госдуме оценили заявление Трампа о последствиях для Ирана при военном конфликте с США

В Госдуме оценили заявление Трампа о последствиях для Ирана при военном конфликте с США

Зампред комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин в субботу, 22 июня, прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о последствиях для Ирана при военном конфликте с Америкой.

//В мире

В Грузии рассчитывают, что россияне продолжат посещать страну

В Грузии рассчитывают, что россияне продолжат посещать страну

Владельцы кафе и ресторанов в Грузии рассчитывают, что россияне продолжат посещать страну, несмотря на ограничения, которые ввели власти РФ из-за нестабильной обстановки на грузинской территории.

//Общество

Роскомнадзор объяснил нецензурную брань в своем Twitter

Роскомнадзор объяснил нецензурную брань в своем Twitter

Роскомнадзор ответил на пост в Twitter о том, как правильно "маскировать" мат в СМИ, твитом с замаскированной бранью. Пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский объяснил такое поведение.

//Шоу-бизнес

Подробности тайной свадьбы актрисы Анастасии Макеевой. Кто же стал избранником звезды?

Подробности тайной свадьбы актрисы Анастасии Макеевой. Кто же стал избранником звезды?

37-летняя актриса Анастасия Макеева удивила многих, когда все заметили на ее пальце обручальное кольцо. «Свадьбы у нас фактически не было. Только он, я и водитель. Шофер сделал фото на мобильный и все»

//Шоу-бизнес

Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована в одну из московских клиник

Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована в одну из московских клиник

Лидии Федосеевой-Шукшиной вызвали домой скорую помощь, когда она почувствовала резкое ухудшение самочувствия - она задыхалась. Приехавшие медики приняли решение о госпитализации ее в одну из московских клиник

//В мире

Три человека погибли в ходе пожара в центре Парижа

Три человека погибли в ходе пожара в центре Парижа

Утром в субботу, 22 июня, стало известно о сильном пожаре, вспыхнувшем в центре Парижа. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате возгорания погибли три человека.

//Шоу-бизнес

Молодая жена Александра Цекало похвасталась дорогим презентом от супруга

Молодая жена Александра Цекало похвасталась дорогим презентом от супруга

Молодая супруга продюсера Александра Цекало похвасталась роскошным подарком, который ей на день рождения преподнес муж. Дарина опубликовала снимок с презентом на своей страничке в социальной сети.

//В мире

Австралийку из-за пятна в паспорте не выпустили с Бали

Австралийку из-за пятна в паспорте не выпустили с Бали

Австралийке, бывшей участнице конкурса "Мисс Вселенная", не позволили вылететь с острова Бали из-за того, что небольшая часть страницы ее паспорта была залита водой, сообщает The Sun.

//Общество

Синоптики предупреждают москвичей о грозах в субботу

Синоптики предупреждают москвичей о грозах в субботу

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус предупредил москвичей и гостей столицы о дождях и локальных грозах в субботу, 22 июня. Синоптик также сообщил о высокой температуре воздуха в городе.

//Шоу-бизнес

Поклонников беспокоит внешний вид звезды сериала "Друзья"

Поклонников беспокоит внешний вид звезды сериала "Друзья"

Поклонников сериала "Друзья" беспокоит внешний вид звезды ситкома. Речь идет об известном 49-летнем актере Мэттью Перри, который прославился после роли харизматичного и забавного Чендлера Бинга.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

А Раймонд Паулс против!
2

"Произошло то, чего я больше всего боялся", - Разин о состоянии Бари Алибасова
3

Раскрыта предполагаемая стратегия «варварского» захвата Донецка армией Украины
4

Актриса Мария Кожевникова заявила, что Дмитрий Шепелев "не мужчина"
5

СМИ: у Бари Алибасова начались галлюцинации

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры