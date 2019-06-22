Видео: блогер Данила Поперечный дал Урганту лещом по лицу

Известный телеведущий Иван Ургант в эфире известного шоу "Вечерний Ургант", транслировавшегося в пятницу по Первому каналу, получил от комика Данилы Поперечного удар рыбой по лицу.

Обсуждая с гостями из объединения "КЛИККЛАК" их творчество, Ургант вспомнил о ролике, в котором те "давали леща" (пощечину) друг другу. Ведущий предложил зрителям ударить его настоящей рыбой.

Что и сделал Поперечный, который "случайно" оказался в студии. Ему вручили рыбу, которой он слегка ударил Урганта: "Может быть, это и весело, но зато теперь все кошки мои", - отметил Ургант.