Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована в одну из московских клиник

Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали в одну из московских больницы. Актрисе вызвали скорую помощь домой, когда она почувствовала резкое ухудшение самочувствия - она задыхалась.

Приехавшие медики диагностировали приступ бронхиальной астмы, провели ингаляцию легких и приняли решение о госпитализации. Сейчас ее доставили в больницу, где проводят обследование и все необходимые медицинские процедуры, пишет telegram-канал "Baza".