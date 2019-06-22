Лидия Федосеева-Шукшина госпитализирована в одну из московских клиник
22 июня 2019, 10:30 [ «Аргументы Недели» ]
Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали в одну из московских больницы. Актрисе вызвали скорую помощь домой, когда она почувствовала резкое ухудшение самочувствия - она задыхалась.
Приехавшие медики диагностировали приступ бронхиальной астмы, провели ингаляцию легких и приняли решение о госпитализации. Сейчас ее доставили в больницу, где проводят обследование и все необходимые медицинские процедуры, пишет telegram-канал "Baza".