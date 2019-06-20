Metallica пожертвовали более трёх миллионов рублей в благотворительный фонд

Музыканты всемирно известной рок-группы Metallica пожертвовали более трёх миллионов рублей организации помощи бездомным в Манчестере, прежде чем отправиться в этот город с выступлением.

Участники группы Metallica выписали благотворительной организации Coffee4craig чек на 40 тысяч фунтов стерлингов, что в пересчёте на российские рубли составляет более трёх миллионов.

Руководитель фонда помощи бездомным Хендрикс Ланкастер рассказал, что их организация была на грани закрытия из-за недостаточного финансирования, однако теперь они смогут работать ещё по меньшей мере год, передаёт РИА Новости.