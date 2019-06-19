В сети восхищаются красотой 47-летней Елены Кориковой без макияжа и укладки
19 июня 2019, 22:29 [ «Аргументы Недели» ]
Пользователи сети восхищаются внешностью 47-летней российской актрисы Елены Кориковой. Звезда сериала "Бедная Настя" отдыхает в Черногории и часто делится с подписчиками снимками из отпуска.
Елена не боится показывать свою фигуру в бикини, а также смело демонстрирует лицо без капли косметики. На последних снимках можно увидеть Корикову, которая гуляет по улицам Котора. Актриса запечатлена в платье терракотового цвета, подчеркивающем загар артистки. Образ женщина дополнила светлой шляпой, необычными очками и маленькой коричневой сумкой.
Фолловеры отметили прекрасное чувство стиля актрисы, а также ее умение прекрасно выглядеть без укладки и макияжа в жаркую погоду.
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