В сети восхищаются красотой 47-летней Елены Кориковой без макияжа и укладки

Пользователи сети восхищаются внешностью 47-летней российской актрисы Елены Кориковой. Звезда сериала "Бедная Настя" отдыхает в Черногории и часто делится с подписчиками снимками из отпуска.

Елена не боится показывать свою фигуру в бикини, а также смело демонстрирует лицо без капли косметики. На последних снимках можно увидеть Корикову, которая гуляет по улицам Котора. Актриса запечатлена в платье терракотового цвета, подчеркивающем загар артистки. Образ женщина дополнила светлой шляпой, необычными очками и маленькой коричневой сумкой.

Фолловеры отметили прекрасное чувство стиля актрисы, а также ее умение прекрасно выглядеть без укладки и макияжа в жаркую погоду.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елена Корикова (@korikova_official)16 Июн 2019 в 11:51 PDT