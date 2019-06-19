Несмотря на запреты врачей она продолжала петь, но рак и смерть мужа лишили Майю Кристалинскую голоса

Мая Кристалинская, чей голос казался родным и близким каждому советскому слушателю, вовсе не собиралась становиться певицей. Она пела в самодеятельности на заводе и о карьере артистки вовсе не помышляла.

Она даже закончила авиационный институт, работала на заводе и в конструкторском бюро. А потом Майя попала на Всемирный фестиваль молодежи и ее услышали. Ее пригласил Олег Лундстрем в свой оркестр, а она записала песню композицию «Мы с тобой два берега» для кинофильма «Жажда» и это стало звездным часом исполнительницы. Голос Кристалинской зазвучал на всех известных радиостанциях, пластинки раскупались миллионными тиражами.

Первым супругом звезды стал сатирик Аркадий Арканов, но брак быстро распался. Родственники влюбленных не могли найти общий язык, муж все время упрекал Майю Владимировну в «звездной болезни». «Наверное, Арканов не любил ее так сильно, как она. Мне он никогда не был по душе, но это мое субъективное мнение. После разрыва с ним Маечка долгое время была одна», — цитирует лучшую подругу артистки Валентину Котелкину издание «Бульвар».

Неудачи в личной жизни и сложности на работе – певицу обвинили в «пропаганде грусти», которая была не свойственна советскому строителю коммунизма, довели Кристалинскую до болезни. У нее диагностировали рак. «Майя заболела, когда ей было 28 лет. Все начиналось как обычная ангина — распухли гланды, поднялась температура», — вспоминала подруга артистки.

А вскоре на шее разрослась опухоль, но Мая Владимировна не собиралась сдаваться. И не смотря на запреты врачей продолжала петь. «Говорили, что, напрягая связки, она ухудшает свое состояние. Но Майя, услышав об этом, сказала: «Лучше убейте меня сразу, без сцены я буду умирать медленно, день за днем», - вспонимают друзья актрисы.

Исполнительница прошла серию облучений. Из-за ожегов она прикрывала шею платками и шарфиками, а поклонники считали это изысканным образом певицы. И гляда на нее такую красивую и веселую никто и не догадывался, как сильно она страдает, когда не стоит на сцене.

Тогда-то она и встретила свою настоящую любовь - архитектора Эдуарда Барклая. Кристалинская боялась верить своему счастью и думала, что ухажер сбежит, как только узнает правду о ее болезни. Но это не испугало влюбленного мужчину. «Муж не просто много значил для Майи, а фактически продлил ей жизнь. Эдик следил, чтобы она вовремя принимала лекарства, отдыхала, чтобы у нее было полноценное питание», — рассказала Валентина Ивановна.

Но жизнь сыграла с артисткой злую шутку. У ее мужа был диабет, он внезапно скончался, когда семья собиралась в отпуск. Смерть супруга сломала звезду, она осталась одна и остро ощущала свою ненужность в этом мире. Она согласилась на экспериментальное лечение, после которого ей стало еще хуже - речь была неразборчивой, голос пропадал, отнималась рука. Кристалинская больше не могла выступать и плакала, слушая собственные записи.

Она умерла в больнице, ровно на год пережив любимого супруга. Певице было всего 53 года. На ее могиле можно прочесть слова: «Ты не ушла, ты просто вышла, вернешься и опять споешь».