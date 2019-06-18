Егор Дружинин признался, почему согласился стать хореографом для последнего шоу Пугачевой
18 июня 2019, 22:57 [ «Аргументы Недели» ]
Российский хореограф Егор Дружинин рассказал, как проходила его работа с Аллой Пугачевой во время подготовки к юбилейному концерту Примадонны. По мнению Дружинина, никто из его коллег «с этой задачей бы не справился».
Дружинин признался, что давно перестал ставить танцевальные номера для звёзд российского шоу-бизнеса, однако для Пугачевой сделал исключение, передаёт Мир24. Хореограф объяснил это мастерством Примадонны, для которой балет стал не необходимой составляющей, а дополнением. Егор отметил, что в этой работе хореография должна была стать универсальной. «Алла Борисовна могла в любой момент оказаться в любом месте сцены, но хореография все равно должна была быть связана с нею, она не могла быть сама по себе», - объяснил он.
«Сказать, что я был хореографом на сто процентов, я не могу. Я был тем, кто постоянно предлагал, менял, снова предлагал. Получается, что ты не какой-то, прости Господи, «задрот», который уверен, что все, что он ни делает – это прекрасно, а человек, который может продолжать учиться», - рассказал Дружинин о последнем опыте работы с Пугачевой.