Егор Дружинин признался, почему согласился стать хореографом для последнего шоу Пугачевой

Российский хореограф Егор Дружинин рассказал, как проходила его работа с Аллой Пугачевой во время подготовки к юбилейному концерту Примадонны. По мнению Дружинина, никто из его коллег «с этой задачей бы не справился».

Ушедшая со сцены Пугачева выступит ещё раз

Дружинин признался, что давно перестал ставить танцевальные номера для звёзд российского шоу-бизнеса, однако для Пугачевой сделал исключение, передаёт Мир24. Хореограф объяснил это мастерством Примадонны, для которой балет стал не необходимой составляющей, а дополнением. Егор отметил, что в этой работе хореография должна была стать универсальной. «Алла Борисовна могла в любой момент оказаться в любом месте сцены, но хореография все равно должна была быть связана с нею, она не могла быть сама по себе», - объяснил он.

«Сказать, что я был хореографом на сто процентов, я не могу. Я был тем, кто постоянно предлагал, менял, снова предлагал. Получается, что ты не какой-то, прости Господи, «задрот», который уверен, что все, что он ни делает – это прекрасно, а человек, который может продолжать учиться», - рассказал Дружинин о последнем опыте работы с Пугачевой.