Юрий Лоза жестко раскритиковал любителей экзотических животных

Юрий Лоза критически относится к диким животным в доме. О своей позиции касательно домашних любимцев музыкант поведал в соцсети. «Мама дорогая, кого только эти ненормальные любители животных не держат!» - ужаснулся он.

Лоза рассказал, что недавно видел передачу о самых странных домашних животных со всего мира, после которой решил поделиться своим мнением по данному вопросу. Музыкант перечислил, что некоторые оригиналы держат дома крокодилов, медведей и даже бегемотов. Он отметил, что дикие животные, даже выросшие среди людей, остаются очень непредсказуемыми с точки зрения дрессуры.

Также музыкант на примере домашнего бегемота поразмышлял, как хозяевам таких питомцев удаётся приспособить потребности животного к своему быту. «Она весит две тонны, спит на террасе под одеялом, жрет за десятерых и весьма довольна жизнью. В связи с этим у меня вопрос: если даже эта зверушка приучена к лотку, то кто, как и куда этот лоток выносит?» - задался вопросом Лоза.