К Чичериной из-за песни про погибшего главу ДНР нагрянула полиция

Сотрудники полиции приехали домой к певице Юлии Чичериной из-за песни об убитом главе самопровозглашенной ДНР Александре Захарченко "Его оплот". Об этом она сообщила в своем Instagram.

На певицу написали заявление с просьбой проверить ее песню на экстремизм. Как рассказала сама Чичерина, к ней домой пришли сотрудники полиции из отдела МВД по округу Клин Московской области.

Клип на песню "Его оплот" появился во Всемирной паутине в мае текущего года. Однако певица утверждает, что распространенное в Интернете видео, помимо самой песни, не имеет к ней никакого отношения.

Дело в том, что песня является саундтреком к одноименной документальной ленте Семена Пегова. Дата выхода фильма запланирована на конец этого лета. И клип будет сделан по этому фильму немного позже.

"На меня стуканули в Клинскую полицию! Теперь полицейские приезжают ко мне домой и уточняют - террористка ли я или экстремистка?", - написала Чичерина, предложив штрафовать тех, кто обвиняет ее.

Также певица утверждает, что из-за данной музыкальной композиции ее травят в Сети. По словам Чичериной, ее аккаунт в соцсети Facebook заблокирован, а общественность "за спиной" злобно обсуждает ее внешность.