Звезда сериала "Счастливы вместе" показала фигуру в бикини через два месяца после третьих родов
18 июня 2019, 13:30 [ «Аргументы Недели» ]
Звезда сериала "Счастливы вместе", 33-летняя актриса Дарья Сагалова продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике всего через пару месяцев после родов. В настоящий момент артистка отдыхает на Кипре.
Сагалова отметила, что все "выгуливают" платья на "Кинотавре", а она выгуливает свое потомство на море. Дарья призналась, что чувствует себя не хуже.
На снимке актриса позирует в цветном купальнике на фоне ярко-синей воды. Фигура многодетной матери выглядит стройной и подтянутой. Многие отметили, что по этому снимку невозможно сказать, что у Сагаловой уже трое детей, причем один из них еще младенец.
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