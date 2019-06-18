Звезда сериала "Счастливы вместе", 33-летняя актриса Дарья Сагалова продемонстрировала идеальную фигуру в купальнике всего через пару месяцев после родов. В настоящий момент артистка отдыхает на Кипре.

Сагалова отметила, что все "выгуливают" платья на "Кинотавре", а она выгуливает свое потомство на море. Дарья призналась, что чувствует себя не хуже.

На снимке актриса позирует в цветном купальнике на фоне ярко-синей воды. Фигура многодетной матери выглядит стройной и подтянутой. Многие отметили, что по этому снимку невозможно сказать, что у Сагаловой уже трое детей, причем один из них еще младенец.