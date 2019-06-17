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Бари Алибасов пока находится в реанимации

17 июня 2019, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]

Бари Алибасов пока находится в реанимации
фото: pixabay.com

Музыкант и продюсер группы "На-На" 72-летний Бари Алибасов сегодня пока не переведен из реанимации в обычную палату. Алибасов находится в токсикореанимации НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

Сын Бари Каримовича Бари-младший рассказывал, что родственники планируют воспользоваться предложением санаториев в Казахстане и перевезти туда отца на реабилитацию. Сейчас ждут результатов медицинских показателей.
По данным медиков, состояние продюсера Бари Алибасова все ещё тяжелое.

Подруга Бари Алибасова Лена Ленина считает, что сын продюсера Бари-младший ведет себя некрасиво, публикуя фото с отцом из реанимации. Три дня назад писательница написала в Инстраграм, что Бари лучше и врачи в понедельник планируют перевести из реанимации в обычную палат. Еще она добавила: "Врачи запретили доступ к нему всем родственникам, потому что после встречи с кое-кем из них, догадайтесь сами, у него почему-то, ухудшается самочувствие и медицинские показатели".

 
 
 
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Публикация от Лена Ленина (@lenaleninaofficial)13 Июн 2019 в 12:56 PDT

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