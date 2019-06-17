Бари Алибасов пока находится в реанимации

Музыкант и продюсер группы "На-На" 72-летний Бари Алибасов сегодня пока не переведен из реанимации в обычную палату. Алибасов находится в токсикореанимации НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

Сын Бари Каримовича Бари-младший рассказывал, что родственники планируют воспользоваться предложением санаториев в Казахстане и перевезти туда отца на реабилитацию. Сейчас ждут результатов медицинских показателей.

По данным медиков, состояние продюсера Бари Алибасова все ещё тяжелое.

Подруга Бари Алибасова Лена Ленина считает, что сын продюсера Бари-младший ведет себя некрасиво, публикуя фото с отцом из реанимации. Три дня назад писательница написала в Инстраграм, что Бари лучше и врачи в понедельник планируют перевести из реанимации в обычную палат. Еще она добавила: "Врачи запретили доступ к нему всем родственникам, потому что после встречи с кое-кем из них, догадайтесь сами, у него почему-то, ухудшается самочувствие и медицинские показатели".