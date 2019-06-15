Сестра Жанны Фриске рассказала, как Дмитрий Шепелев признался в ненависти к их семье

Сегодня, 15 июня, вспоминают певицу Жанну Фриске. Артистка умерла четыре года назад. Жанна умерла совсем молодой. Без мамы остался сын Платон. Жанна серьезно заболела после рождения первенца. Муж телеведущий Дмитрий Шепелев работал, ездил с Жанной на лечение. Платона растили бабушка Ольга Владимировна и тете Наташа - мама и сестра Жанны.

Ольга Орлова в день памяти Жанны Фриске опубликовала архивное фото с подругой

За день перед смертью Жанны Шепелев забрал сына и стал заниматься воспитанием мальчика самостоятельно.

Встреч с родителями покойной жены он принципиально избегал. Родители Жанны тяжело переживали не только уход дочери, но невозможность встреч со внуком. Шепелев не шел на контакт, не разрешал дедушке и бабушке, тете и крестной матери Платона певице Ольге Орловой встретиться с малышом. Встречи Ольги Владимировны со внуком за эти годы можно пересчитать по пальцам.

А вот Наталья, сестра Фриске, говорит, что знает по каким причинам Шепелев ненавидит её семью. В эфире субботнего шоу "Привет, Андрей!" Наташа Фриске выдвинула свою версию, почему Дмитрий оградил их от общения с Платоном. По ее словам, четыре года назад они как-то пытались договориться о встрече с сыном. Наталья рассказала, что Шепелев в то разговор почти довел до сердечного приступа папу, унизил маму.Сама Наташа со слезам на глазах спросила: "Дима, за что ты так с нами?"

В ответ Шепелев обронил: "Вы два года меня унижали!" По ее признанию, семья Жанны дружелюбно относилась к ее избраннику, и она не понимает, почему Дмитрий так ответил.