В интервью с Собчак Богомолов отказался говорить о личной жизни

Режиссёр Константин Богомолов дал интервью Ксении Собчак и рассказал о своей карьере и о должности худрука Театра на Малой Бронной. Новый пост Богомолов занял в конце мая, сменив, Сергея Голомазова.

«Я настолько никогда не верил, что со мной это может случиться, что не верил до самой последней секунды. В момент, когда это произошло, я все равно дальше боялся, что это может сорваться», - признался режиссёр.

Он выразил надежду, что получил бы должность худрука, даже если бы не являлся доверенным лицом московского мэра. В конце интервью Богомолов отказался отвечать на вопрос Собчак о личной жизни и заявил журналистке, что не «комментирует свою личную жизнь».