К Бари Алибасову вернулась память, но врачи заговорили о новой опасности

Сын продюсера Бари Алибасова рассказал о самочувствии отца после искусственной комы. К Бари Каримовичу уже вернулась память, однако врачи всё ещё опасаются за его жизнь и здоровье.

Бари Алибасов-младший рассказал, что отец уже начал узнавать родных и близких, но у врачей всё ещё остаются поводы для серьёзных опасений. По словам медицинских работников, у Бари Каримовича в скором времени должен сойти струп, после чего есть риск внутреннего кровотечения. Подтвердить или опровергнуть такую версию событий врачи смогут только после гастроскопии, которая состоится в пятницу, 14 июня, передаёт «Актуальные новости».