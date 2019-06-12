"Я умолял сегодня не говорить отцу о пропаже кота и думал, может увеличить вознаграждение", признался сын Бари Алибасова

В окружении Бари Алибасова не собираются говорить продюсеру о пропаже его любимца. Кота все еще ищут и очень надеются, что к тому моменту как Бари Каримович окончательно придет в себя, животное удастся отыскать. А пока его родственники умоляют персонал больницы держать язык за зубами.

«Отец не в курсе. Я умолял сегодня заведующего отцу об этом не говорить. Когда он просил кота позавчера, он был в бреду. Сегодня он в сознании, но у него частичная амнезия. Он не помнит. Я к нему заезжал сегодня, он меня вспомнил, но он ещё не осознаёт. Он что-то говорит: "кот", но ещё не спрашивает, где, что и как. Важно, когда он оклемается, чтобы мы кота нашли», признался Бари-младший радиостанции «Говорит Москва».

Награда за кота 800 000 рублей наличными у PR-директора Алибасова, он же принимает звонки от всех, кто видел похожих животных, но пока коты все время не те. Имеет ли смысл увеличить вознаграждение? Сын Алибасова думал об этом, но считает, что "если его не найдут за восемьсот тысяч, то не факт, что его найдут и за миллион шестьсот».

О своем любимце сфинксе Барни, которого дома зовут просто Чуча Бари Каримович говорил: «Мне кажется, он лучше любого человека. Когда уезжаю – непрестанно о нем думаю, и даже, бывает, бросаю какие-то обязательства и спешу домой». А еще продюсер рассказывал, что у Чучи есть друг - огромная собака на шестом этаже. И они иногда ходят туда в гости. «Интересно наблюдать, как они общаются. Пес даже пускает Чучу в свой домик – у него стоит большая будка», - говорил он. Может быть кот именно там?

Напомним, кот пропал во время пресс-конференции, скорее всего, испугавшись журналистов.