В сети появилась видеозапись с пришедшим в сознание продюсером Бари Алибасовым

Вечером во вторник, 11 июня, в соцсети Instagram была опубликована видеозапись, на которой запечатлен известный российский продюсер Бари Алибасов, который ранее сегодня вышел из медикаментозного сна.

Ролик появился в Instagram-аккаунте группы НАНА. На записи видно, что сотрудники больницы просят Бари Каримовича приподняться, однако он не совсем понимает, что от него требуется. Ранее сын продюсера сообщил, что его отец почти ничего не помнит – даже собственного имени.

Напомним, 4 июня, Бари Алибасов попал в Институт имени Склифосовского с ожогом пищевода четвертой степени, ожогом желудка второй степени и ожогом дыхательных путей.