Лобода поссорилась с Лазаревым из-за количества песен

Известная украинская певица Светлана Лобода отписалась от Сергея Лазарева в социальной сети Instagram из-за конфликта на ежегодной музыкальной премии "Муз - Тв". Согласно источнику, популярного артиста не устроило повышенное внимание к певице.

Отмечается, что Лазарева разозлил тот факты, что в конце мероприятия певице дали возможность создать целое шоу, исполнив целых шесть песен, - сообщает "ФАН".

Светлана Лобода представила микс из её лучших хитов, Лазарев не смог исполнить песню с Евровидения по техническим неполадкам.

По некоторым данным, между артистами за кулисами произошла словесная перепалка. После окончания "музыкального праздника" Лобода приняла решение удалить Лазарева из социальной сети.