"Где мой кот?" - спросил Алибасов и снова заснул

Известный продюсер Бари Алибасов, который находится в тяжёлом состоянии в больнице после выпитого средства для прочистки труб, ненадолго очнулся и снова заснул. Об этом рассказал сын знаменитости.

"Это не медикаментозный сон. Медики уже не дают ему лекарства. Он просто спит. Сегодня утром он открыл глаза, спросил про своего кота и снова заснул... С утра только прохрипел "Где мой кот? Все ли в порядке с котом?", - рассказал Алибасов - младший телеканалу 360.

Однако, отмечается, что продюсер, по мнению врачей, должен был давно окончательно очнуться, но этого не произошло.

Сын добавил, что ожог в кишечнике плохо заживает из-за шрама от ножевого ранения на животе Алибасова, полученного тридцать лет назад.