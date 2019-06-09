Певец Григорий Лепс в эфире радиостанции "Говорит Москва" прокомментировал отмену выступления группы "Машина времени" на патриотическом концерте в День России - 12 июня - в центре столицы. Выступление "Машины времени" в День России у стен Кремля отменили

Певец заявил, что не видит в таком решении политической причины. Он добавил, что ему действительно жаль, если группа не примет участия в концерте, а Андрея Макаревича назвал великолепным музыкантом.

Напомним, как ранее сегодня сообщали "Аргументы недели", о том, что концерт группы отменен, общественности сообщил сам Макаревич. Он также отметил, что причиной для этого, по-видимому, стал чей-то "звонок".