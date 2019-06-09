СМИ: Валерия Гай Германика ожидает появления третьего малыша

Известный российский кинорежиссер Валерия Гай Германика ждет третьего ребенка. У женщины уже есть две дочери - 11-летняя Октавиа и 3-летняя Северина. Теперь в их семье вновь ожидается пополнение.

Накануне 35-летняя Валерия появилась на красной дорожке церемонии открытия фестиваля "Кинотавр" в облегающем черном платье. Судя по заметно округлившемуся животику режиссера, девушка беременна.

Отцом третьего ребенка Валерии стал ее избранник, которого она представила на презентации фильма "Кислота" в прошлом году. Тогда знакомая Валерии рассказала, что режиссер скрывает своего мужчину.

С экс-супругом Вадимом Любушкиным Валерия разошлась в 2016 году. Сразу после того, как влюбленные заключили брак, стало известно, что танцор двоеженец. Теперь Германика, скажем так, осторожничает.