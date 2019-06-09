Седокова задалась вопросом, что делать, когда хочется на дачу

Известная певица Анна Седокова выразила сожаление, что у неё нет дачи. По словам певицы, ей очень хотелось бы отдохнуть от московской суеты в загородном домике, оказавшись в роли "дачника".

"...что делать, если у тебя нет дачи, но тебе на неё очень хочется...Как вы справляетесь с этой глобальной проблемой ? Я впервые хочу отписаться от всех дачников с их "как же тут хорошо", - написала знаменитость в Instagram.

Подписчики стали активно давать советы Седоковой, об отдыхе на природе без дачи или о простоте её приобретения. Мимо не прошли и знаменитости, певица Рита Дакота пригласила коллегу погостить у неё в домике за МКАДом.