Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

У многих известных актеров в жизни есть она звездная роль. Для Инны Ульяновой это были съемки в фильме «Покровские ворота», но сама артистка была вовсе не похожа на свою героиню - властную жену Хоботова. А ее жизни были только кино и театр. Она даже за мужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой, самой сильной болью для нее стало - одиночество.

В самого детства Ульянова мечтала стать артисткой, и поступив Щукинское училище, она старалась, чтобы ее не отчислили. А после учебы ее взяли в Ленинградский государственный театр комедии. Ей легко удавалось рассмешить зрителей со сцены, но Инна Ивановна грезила кинематографом. Яркий комедийный талант помогал ей блистать в эпизодических ролях, но она мечтала о серьезных работах. К сожалению, роль Маргариты Хоботовой стала для нее как звездным пьедесталом, так и путем в никуда. Она стала заложницей своей забавной и властной героини, хотя в жизни вовсе не была таковой.

Мужем актрисы стал режиссер Борис Голдаев. Они познакомились в театре на Таганке, закрутили роман и вскоре приняли решение пожениться. На одной из вечеринок, где Голдаев танцевал с Анастасией Вертинской на глазах у жены, они разругались. «Вечером мне стало плохо, но Инна вместо того, чтобы принести хотя бы стакан воды, начала кричать, что я напился и весь вечер проговорил с какими-то бабами. Я отвернулся от нее и уснул. На следующий день ушел из дома ее родителей в театральное общежитие», — пояснял режиссер. Странно, но после этой ссоры муж Ульяновой так и не вернулся к ней, в ту ночь он принял решение, которое никакие уговоры и обещания не могли изменить.

Актриса больше никогда не вышла замуж, хотя у нее был длительный роман с французским пилотом Жан-Пьер Константен. Познакомились они на спектакле Ульяновой, и роман закрутился почти мгновенно. Константен умел красиво ухаживать и делать комплименты, но в основном любовь была на расстоянии. Редкие свидания и письма - вот все, что было у Ульяновой, но похоже это ее устраивало, ведь главной ее любовью было актерство. Роман длился четыре года. Константен звал избранницу замуж и предлагал ей переехать во Францию, но здесь была любимая работа и постепенно чувства сошли на нет. Когда Константена не стало, Инна Ивановна жгла его письма, целый мешок, она не хотела, чтобы они попали к чужим людям после ее смерти.

90-е годы стали тяжелым испытанием для Ульяновой, ролей почти не предлагали, она снималась в рекламе чистящего порошка. Одиночество давило все сильнее, и она стала пить. «Сильнейший запой у Ульяновой случился в 2001 году. Я как-то ночью дежурила по подъезду, смотрю, Инна спускается без одежды, говорит: «Там у меня трое мужчин в комнате сидят». Пришли, смотрим — а там никого. Понятно: белая горячка. Вызвала скорую психиатрическую», — вспоминала соседка звезды.

Из психиатрической клиники артистка вернулась посвежевшей, но хватило ее ненадолго, она снова взялась за стакан. «Выхожу из дома — лежит Инна около магазина, совсем плохо ей было. Я доволокла ее на себе до дома, ноги по полу волочатся, вообще не стояла на ногах — не от пьянства, от того, что была уже очень больна и истощена, практически не ела! А последний год еще и снотворное употребляла — алкоголики же плохо спят по ночам. Зимой сидит на лавке, чеботы на голые ноги надеты, глаза пустые. Попросила консьержку нашу никого из театра не пускать», — сокрушалась соседка актрисы.

Инна Ивановна осталась совсем одна. Когда случайная знакомая вызвала ей скорую, врачи не смогли довезти ее даже до больницы. Говорят, что в заключении медиков было написано - цирроз печени, но бывший супруг уверен, болезнь тут совсем не причем. «Одиночество ее погубило. Я ушел, а она так и осталась жить одна, неприкаянная. К сожалению, никто ее не смог спасти», — считает Борис Голдаев.

По материалам изданий «КП», «Собеседник», «Культурология