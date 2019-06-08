Собчак официально развелась с Виторганом и получила свидетельство о расторжении брака

Ксения Собчак официально развелась с Максимом Виторганом и получила свидетельство о расторжении брака.

Долго ли пробудет 37-летняя Ксения незамужней женщиной? Модный московский режиссер Константин Богомолов, ставший недавно худруком Театра на Малой Бронной, уже обращается к ней "любимая".

Собчак прожила в браке с Виторганом шесть лет, у них растет сын. В марте они публично объявил о расставании. Тогда признались, что довольно давно живут отдельно и когда жили вместе, друг другу не изменяли. Звездные супруги развелись цивилизованно. Имущество не делили. И продолжают растить сына, как любящие его родители. "Я официально разведена", - рассказала 37-летняя Собчак в эфире программы "Ты не поверишь!".

Действительно, Виторган много времени уделяет Платону. В то время, как Ксения путешествовала с возлюбленным, мужчина с сыном и бывшей тещей отдыхал на море.

В сети постоянно ходят слухи о беременности Ксении. Так на церемонии вручения премии "МУЗ-ТВ - 2019" она была в обтягивающем платье. Некоторые СМИ написали, что Собчак или не похудела к лету, или беременна.

Есть такая примета - если женщина хочет ребенка, она должна прикоснуться к животу беременной женщины.

На музыкальном мероприятии "МУЗ-ТВ" телеведущая устремилась к фигуристке Ирине Слуцкой - она находится в интересном положении. Слуцкая живот потрогать Ксении не позволила.