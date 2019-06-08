Рэпер Децл посмертно удостоен премии "Муз-ТВ"
8 июня 2019, 16:03 [ «Аргументы Недели» ]
Рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) посмертно удостоен премии «МУЗ-ТВ 2019». Музыкальную награду вручали 7 июня в Москве. Кирилл Толмацкий удостоен специальной награды за вклад в развитие хип-хопа.
Награду получил отец рэпера продюсер Александр Толмацкий. Выступая на сцене, Толмацкий выразил сожаление, что на церемонию не смогла приехать мама Кирилла и его 13-летний сын.
Кирилл Толмацкий скоропостижно умер в возрасте 35 лет. У рэпера случился приступ после концерта в Ижевске. Его похоронили в Москве.
Список всех обладателей заветных тарелочек опубликован на сайте премии.
«Лучшее видео» — Дима Билан «Молния»
«Лучшая песня» — Филипп Киркоров «Цвет настроения Синий»
«Прорыв года» — ZIVERT
«Лучшая поп-группа» — Artik & Asti
«Лучший дуэт» — Филипп Киркоров и Егор Крид «Цвет настроения черный» и Валерия и Егор Крид «Часики»
«Лучший альбом» — Сергей Лазарев «The one»
«Лучшее концертное шоу» — Ани Лорак «Шоу Diva»
«Лучший рок-исполнитель» — Диана Арбенина. Ночные снайперы
«Лучший хип-хоп / r’n’b проект» — Джиган
«Лучшее мужское видео» — Артур Пирожков «Чика»
«Лучшее женское видео» — Полина Гагарина «Выше головы»
«Лучшая исполнительница» — LOBODA
«Лучший исполнитель» — Филипп Киркоров
«Трендсеттер Яндекс. Эфира» — Егор Крид
«Лучшая песня на иностранном языке» — MALFA — So Long
Специальные номинации:
«За вклад в развитие популярной музыки» — Лолита
«Лучший исполнитель десятилетия» — Стас Михайлов
«За вклад в развитие хип-хоп музыки» — Децл (посмертно)
«Лучший продюсер десятилетия» — Иосиф Пригожин
«За вклад в продвижение российской музыкальной культуры на международной сцене» — Сергей Лазарев